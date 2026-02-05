Допомога від американських приятелів

Голова організації, благодійник Володимир Мосей­ко з відзнакою. ТЕРНОПІЛЬ. – Завдяки злагодженій співпраці громадської організації „Десантно-козацький рій“ з Тернополя та міжнародної благодійної організації United Support for Ukraine, зі США до міста надійшла цінна гуманітарна допомога. Добро­вольці з Дітройту передали 200 медичних наплічників, які повністю укомплектовані необхідними медикаментами та засобами першої допомоги. Американські друзі змогли зібрати кошти...