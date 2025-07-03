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Допомогли росіянам руйнувати Смілу

By Updated:3 Mins Read

Підозрюваний у зраді Олег Борсук Служба безпеки України (СБУ) зібрала доказову базу на інженера Олега Борсука і заочно повідомила про підозру цьому головному розробникові навігації для російських крилатих і балістичних ракет, який свого часу працював на оборонному заводі Черкащини. Йому інкримінують державну зраду. За матеріялами справи, 61-річний уродженець Чернігова раніше очолював лабораторію на одному з...


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