До коаліції долучилися університети Великобританії

ЛОНДОН. – До Ґльобальної коаліції українських студій долучилося шість провідних університетів Великої Британії. Про це повідомила Олена Зеленська. Приєднання відбулося в межах Українського тижня у Сполученому королівстві „Відкривай Україну: тиждень знань і культури“. У Лондоні представники Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту у співпраці з Ґльобальною коаліцією українських студій провели зустрічі та...


