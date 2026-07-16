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До 180-річчя Миколи Миклухи-Маклая

By Updated:2 Mins Read

Микола Миклуха-Маклай Освітня референтура Світової федерації українських жіночих організацій (СФУЖО) спільно зі Світовим конґресом українців та міжнародною мережею наукових і культурних партнерів оголошують про початок міжнародної серії науково-просвітницьких заходів з нагоди 180-річчя від дня народження Миколи Миклухи-Маклая (1846-1888) – вченого світового значення українського походження, одного з засновників польової антропології та видатного гуманіста. Першою подією міжнародної...


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