До 250-их роковин ліквідації Запорізької Січі

250 років тому аґресивна Московія скоїла один з найбільш тяжких злочинів проти національної державности України, політичної волі, майнових і соціяльних прав нашого народу. У червні 1775 року, виконуючи указ Катерини ІІ, її військо раптово захопило й дощенту зруйнувало Запорізьку Січ – адміністративний і військовий центр українського козацтва. Кошовий отаман Петро Калнишев­ський і козацька старшина не...