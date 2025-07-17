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До 250-их роковин ліквідації Запорізької Січі

By Updated:3 Mins Read

250 років тому аґресивна Московія скоїла один з найбільш тяжких злочинів проти національної державности України, політичної волі, майнових і соціяльних прав нашого народу. У червні 1775 року, виконуючи указ Катерини ІІ, її військо раптово захопило й дощенту зруйнувало Запорізьку Січ – адміністративний і військовий центр українського козацтва. Кошовий отаман Петро Калнишев­ський і козацька старшина не...


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