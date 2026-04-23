До 40-річчя Чорнобильської катастрофи

Заява Українського конґресового комітету Америки Сорок років тому, у ранні години 26 квітня 1986 року, вибухнув реактор Чорнобильської атомної електростанції, спричинивши наймаштабнішу ядерну катастрофу в історії людства. Вибух випустив у 400 разів більше радіоактивних матеріялів, ніж атомова бомба, скинута на Гіросіму, забруднивши величезні території України, Білорусі та Европи й залишивши по собі руйнівну спадщину, що...