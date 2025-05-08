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До 70-ліття подвижника краєзнавчого руху Анатолія Трембіцького

By 3 Mins Read

Трембіцькі – син Андрій (зліва), д-р Анатолій (проворуч) і донька Лілія Сонячна. Д-р Анатолій Трембіцький, старший науковий співробітник, член НТШ та багатьох інших наукових товариств 15 квітня відзначатиме своє 70-ліття.  Він визначний насамперед через вагомість своєї науково-дослідницької спадщини. За короткий відрізок часу він підготував й опублікував численні праці, окреслив помітний слід у краєзнавстві. Він став...


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