Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

Думки під вартою Олександра Горошка

By Updated:3 Mins Read

Олександра Горошка затримали в цеху. Він роздавав листівки у побутовому приміщенні, деякі клав на полички, де робітники зберігали одяг, потім пропонував невеличкі смужки паперу прямо в цеху. Управління КҐБ уже мало 19 таких листівок, яким невідомий вручав біля центрального універмагу, біля кінотеатру „Мир”, у студентських гуртожитках. На вузенькій смужці паперу було чітко написано: „Товариші! Треба...


Already a member? Увійдіть тут

Related Posts