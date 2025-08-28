Дякуємо за допомогу Україні

Колектив Інституту досліджень української діяспори ім. професора Любомира Винара Національного університету „Острозька академія“ вітає із Днем Державного прапора України та Днем Незалежности України! Україна сьогодні протистоїть підступному аґресору. З пошаною ми пригадуємо всіх, хто віддав своє життя або ж невинно загинув за Україну. Але ми віримо, ми знаємо, що майбуття принесе нам справедливий мир і...