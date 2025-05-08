Діти привітали поранених захисників

Поранений воїн приймає подарунок від дітей. (Фото міської ради) КРОПИВНИЦЬКИЙ. – Акція “Великоднє диво”, ініційована Міським парляментом дітей, вже третій рік поспіль триває у Кропивницькому. Приєднуються до неї всі навчальні заклади міста. Діти разом зі своїми батьками збирають святкові пакунки до Великодня для захисників, які лікуються після поранень у Кропивницькому. Цього року святкових пакунків зібрали...
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