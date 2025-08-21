Діти приїхали на відпочинок

Військові під час благодійного авкціону. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК. – Під час літніх канікул Прикарпаття приймає на відпочинок та оздоровлення юних українців з Гуляйполя, Покровська Куп’янська, Мелітополя, які постраждали від війни. У таборі „Лімниця“ директорка Лідія Сворак разом з вихователями організувала для дітей з прифронтових та окупованих територій цікаву програму з екскурсіями в Карпати, до Буковелю, літніми розвагами,...