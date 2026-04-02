Діють приватні групи ППО

КИЇВ. – Приватні групи протиповітряної оборони вже працюють, повідомив Міністер оборони Михайло Федоров 30 березня. Одна з компаній-учасників проєкту вже підготувала власну групу ППО. Станом на сьогодні вже збито кілька ворожих безпілотників у Харківській області. Також триває формування нових груп ППО ще на 13 підприємствах, які отримали в Міністерстві оборони статус уповноваженого суб’єкта господарювання, додав...