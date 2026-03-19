Діє програма „Промисловий Рамштайн“

КИЇВ. – Україна та Німеччина розширюють співпрацю в межах програми „Промисловий Рамштайн“ за підтримки Кредитної установи для відбудови (KfW). Міністер економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев провів зустріч з представниками KfW в Україні, а також керівником відділу економічної співпраці Посоль­ства Феде­ративної Республіки Німеччина в Києві Єнсом Бусмою. Учасники зустрічі обговорили українсько-німецьке співробітництво за програмою...