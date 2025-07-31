Живописні портрети Лесі Корж

Леся Корж (перша зліва) серед відвідувачі виставки. ЧЕРКАСИ. – В обласному краєзнавчому музеї 9 липня відкрилася авторська виставка живописних портретів Лесі Корж – 16 образів сучасних жінок. Л. Корж з 1996 року – постійна учасниця і лавреатка 50 міжнародних, всеукраїнських та реґіональних виставок та симпозіюмів. Твори художниці зберігаються в Націо­нальному музеї кераміки в Опішному, Національному...