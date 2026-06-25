Журналісти Европи згуртувалися в підтримці українських колеґ

Наріман Джелял (ліворуч) і Сергій Томіленко під час Конґресу журналістів в Анкарі. АНКАРА. – 17-19 червня у столиці Туреччини відбувся Конґрес Европей­ської федерації журналістів (ЕФЖ), повідомив голова Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіле­нко. Майже 100 провідників журналістських організацій з усіх країн континенту взяли участь у цих щорічних зборах. Делеґати одноголосно підтримали три важливі резолюції,...