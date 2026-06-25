Журналісти Европи згуртувалися в підтримці українських колеґ

Наріман Джелял (ліворуч) і Сергій Томіленко під час Конґресу журналістів в Анкарі. АНКАРА. – 17-19 червня у столиці Туреччини відбувся Конґрес Европейської федерації журналістів (ЕФЖ), повідомив голова Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко. Майже 100 провідників журналістських організацій з усіх країн континенту взяли участь у цих щорічних зборах. Делеґати одноголосно підтримали три важливі резолюції,...
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