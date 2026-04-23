Журналісти проти махінаторів

За останні роки свобода слова набрала в Україні дещо нового змісту. Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціялізована антикорупційна прокуратура України (САП) ніби отримали нове дихання після розслідувань у засобах масової інформації. Ці розслідування не замінюють роботи правоохоронних органів, але досить часто саме з журналістських публікацій починається перевірка фактів, яка згодом переходить у реальну відповідальність...