Журналістів учили на Буковині

Експертка Ради Европи Поліна Антонюк розповіла про Будапештську конвенцію про кіберзлочинність. (Фото: Олександр Вівчарик) ЧЕРНІВЦІ. – 17-19 лютого в готелі „Буковина” відбувся практичний тренінґ для журналістів щодо використання OSINT (потужного інструменту, що дозволяє збирати та аналізувати дані з відкритих джерел) у пошуку та фіксації електронних доказів воєнних злочинів. Захід, на який прибули 30 журналістів з...
Previous ArticleЗакриття XXV зимової Олімпіяди
Next Article Зеленський про інтерв’ю Залужного