Журналістів учили на Буковині

Експертка Ради Евро­пи Поліна Антонюк розповіла про Буда­пештську конвенцію про кіберзлочинність. (Фото: Олек­сандр Вівчарик) ЧЕРНІВЦІ. – 17-19 лютого в готелі „Буковина” відбувся практичний тренінґ для журналістів щодо використання OSINT (потужного інструменту, що дозволяє збирати та аналізувати дані з відкритих джерел) у пошуку та фіксації електронних доказів воєнних злочинів. Захід, на який прибули 30 журналістів з...