Забльокували корупційну схему

ДНІПРО. – Працівники Державного бюро розслідувань викрили та забльокували маштабну корупційну схему під час постачання продуктів харчування для бойових підрозділів ЗСУ у Дніпро­петровській області. Організатором оборудки став начальник продовольчої служби однієї з військових частин. Він діяв у змові із засновником та комерційним директором підприємства-постачальника продуктів харчування для ЗСУ. Посадовці підписували акти приймання-передачі на повний обсяг...


