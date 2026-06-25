Заборонили публічне відтворення російською мовою

КРОПИВНИЦЬКИЙ. – 18 червня міська рада ухвалила рішення запровадити мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту. Отож, на території Кропивниць­кої міської територіяльної громади забороняється публічне відтворення російськомовних авдіовізуальних творів, музики, кліпів, рекламних і розважальних авдіо– та відеоматеріялів у громадських місцях, зокрема в закладах торгівлі, громадського харчування, торговельно-розважальних центрах і транспорті. Також під заборону потрапляють організація...