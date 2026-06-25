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Заборонили публічне відтворення російською мовою

By Updated:1 Min Read

КРОПИВНИЦЬКИЙ. – 18 червня міська рада ухвалила рішення запровадити мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту.  Отож, на території Кропивниць­кої міської територіяльної громади забороняється публічне відтворення російськомовних авдіовізуальних творів, музики, кліпів, рекламних і розважальних авдіо– та відеоматеріялів у громадських місцях, зокрема в закладах торгівлі, громадського харчування, торговельно-розважальних центрах і транспорті. Також під заборону потрапляють організація...


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