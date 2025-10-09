ЮРЕЧКОВА, Польща. – У селі Юречкова завершено етап пошукових робіт навколо пам’ятного хреста. Ця територія вважається потенційним місцем захоронення бійців Української повстанської армії, які загинули в бою з польською Армією Людовою в 1947 році. Під час дослідження ділянки фахівці не виявили поховань. Роботи призупинені, але доцільно відновити їх після природного спаду рослинности, щоб мати змогу...