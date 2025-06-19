Завершили обмін полеглих

КИЇВ. – В Україну повернули ще 1,245 тіл, які, за твердженням російської сторони, належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям, повідомив 16 червня Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими. Таким чином, Україна отримала 6,057 тіл в межах Стамбульських домовленостей. Слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС здійснять всі необхідні експертизи і проведуть ідентифікацію репатрійованих тіл....