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Завершили обмін полеглих

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КИЇВ. – В Україну повернули ще 1,245 тіл, які, за твердженням російської сторони, належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям, повідомив 16 червня Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими. Таким чином, Україна отримала 6,057 тіл в межах Стамбульських домовленостей. Слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС здійснять всі необхідні експертизи і проведуть ідентифікацію репатрійованих тіл....


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