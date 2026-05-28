Законопроєкт допомоги Україні – в Конґресі

ВАШІНҐТОН. – У Конґресі США є законопроєкт підтримки України – „Ukraіne Support Act”. Без постійної військової допомоги, включно зі системами ППО, ракетами-перехоплювачами та безпековою поміччю, яку цей законопроєкт уюповноважнює, спроможність України захищати свою територію та цивільне населення буде поважно ослаблена. Цей законопроєкт – знаний як „H.R. 2913” – надає приблизно 1.3 млрд дол. безпекової допомоги,...