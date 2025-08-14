Close Menu
Законопроєкт про обмеження свободи слова

Ледве громадянське суспільство „відбило” атаки на незалежність антикорупційних органів НАБУ та САП (законопроєкт № 12414), як влада підсовує нову „міну сповільненої дії” – обмеження свободи слова під приводом боротьби з дискримінацією (законопроєкт № 13597). 4 серпня у парляменті було зареєстровано законопроєкт „Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо...


