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Закриття центру „Русский дом“

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КИШИНІВ. – Російський державний культурний центр „Русский дом“ (РЦНК) у столиці Молдови припинив свою роботу 4 липня. Очільник зовнішньополітичного відомства невизнаної ПМР Віталій Ігнатьєв повідомив, що Тираспіль має намір відкрити „Російський центр“ у придністровському реґіоні після припинення роботи центру у Кишиневі. При цьому в Бюро реінтеґрації заявили NewsMaker, що представники Тирасполя не мають законних повноважень...


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