Закриття центру „Русский дом“

КИШИНІВ. – Російський державний культурний центр „Русский дом“ (РЦНК) у столиці Молдови припинив свою роботу 4 липня. Очільник зовнішньополітичного відомства невизнаної ПМР Віталій Ігнатьєв повідомив, що Тираспіль має намір відкрити „Російський центр“ у придністровському реґіоні після припинення роботи центру у Кишиневі. При цьому в Бюро реінтеґрації заявили NewsMaker, що представники Тирасполя не мають законних повноважень...