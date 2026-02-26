Закриття XXV зимової Олімпіяди

Прапор України на урочистостях несли лижні акробати – фристайлісти Ангеліна Брикіна та Дмитро Котовський. ВЕРОНА, Італія. – В античному амфітеатрі 22 лютого відбулася офіційна церемонія закриття XXV зимових Олімпійських ігор. Прапор України на урочистостях несли лижні акробати – фристайлісти Ангеліна Брикіна та Дмитро Котовський. Протягом 16 днів в італійських містах Мілан та Кортіна-д’Ампеццо було розіграно...