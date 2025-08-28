Залужний не піде до команди Зеленського

ЛОНДОН. – Британське видання The Guardian написало, що голова Офісу президента Андрій Єрмак приїздив у Лондон до колишнього головнокомандувача ЗСУ, а нині Посла України у Британії Валерія Залужного і пропонував приєднатись до команди Президента Володимира Зеленського на майбутніх виборах, але той відмовився. „В Україні не заплановано жодних виборів, а голосування юридично та технічно неможливе, поки...