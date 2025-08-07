Close Menu
Мар’яна Кощавська та Олександр Конгуров у етнолабораторії. КРОПИВНИЦЬКИЙ. – За ініціятиви благодійного фонду “Полк С. Хороб­рого” та дружини загиблого захисника Сергія Кощавського Мар’яни Кощавської започатковано проєкт “Ідентичність”. Ідея полягає у тому, що ведучі будуть відвідувати різні заклади культури Кропивницького, розповідаючи, що ці заклади можуть запропонувати ветеранам. Перша зйомка відбулись у стінах етнолабораторії “Баба Єлька” ....


