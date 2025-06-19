Запроваджено множинне громадянство

КИЇВ. – Верховна Рада 18 червня ухвалила в цілому закон, який передбачає запровадження інституту множинного громадянства. За документ проголосували 243 парламентаря. Законопроєкт ініціював Президент Володимир Зеленський. Як заявила голова партії „Слуга народу“ Олена Шуляк, зміни в законодавстві допоможуть „зберегти зв’язки мільйонів українців, які були змушені виїхати під час повномаштабної війни та раніше, з Батьків­щи­ною, залучати...