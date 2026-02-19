Close Menu
Запроваджено санкції проти Порошенка

КИЇВ. – 13 лютого Володимир Зелен­­ський підписав указ про запровадження персональних санкцій проти Петра Порошенка. Рішення про це напередодні ухвалила Рада нацбезпеки та оборони, яку очолює Прези­дент України. Також у пакеті санкції є бізнесмени Ігор Коломойський, Гена­дій Боголюбов, Костянтин Жеваго та Віктор Медведчук. Заходи проти лідера опозиції та фракції „Европейська солідарність“ передбачають бльокування активів, заборону...


