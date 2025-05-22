Заснування нової парафії УГКЦ

БУДАПЕШТ. – У Будапешті 18 травня відбулося проголошення декрету Архиєпископа та митрополита Гайдудорозького Угорської греко-католицької церкви Филипа Кочиша про заснування персональної парафії Української греко-католицької церкви. Парохом призначений о. Володимир Мисів, який з 2023 року надає духовну опіку українським греко-католикам в Угорщині. Заступник голови пасторально-міґраційного відділу УГКЦ о. Андрій Гах очолив недільну літургію на парафії Покрови...