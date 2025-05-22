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Заснування нової парафії УГКЦ

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БУДАПЕШТ. – У Будапешті 18 травня відбулося проголошення декрету Архиєпископа та митрополита Гайдудорозького Угорської греко-католицької церкви Филипа Кочиша про заснування персональної парафії Української греко-католицької церкви.  Парохом призначений о. Володимир Мисів, який з 2023 року надає духовну опіку українським греко-католикам в Угорщині. Заступник голови пасторально-міґраційного відділу УГКЦ о. Андрій Гах очолив недільну літургію на парафії Покрови...


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