Засідання Проводу Всеукраїнського товариства політв’язнів і репресованих

Мирослав Глубіш нагороджує грамотою Товариства політв’язня-шестидесятника Ярослава Геврича. ЛЬВІВ. – 28 червня відбулось засідання Координаційної ради та Проводу Всеукраїнського товариства політв’язнів і репресованих. Про роботу організації доповідав голова цієї громадської організації Мирослав Глубіш. На зустрічі також йшлося про зміну редакційної колеґії часопису „Зона”, про доволі непрості – з огляду на війну і смерть попередньої голови...
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