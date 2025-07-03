Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

Засідання Проводу Всеукраїнського товариства політв’язнів і репресованих

By Updated:1 Min Read

Мирослав Глубіш нагороджує грамотою Това­риства політв’язня-шести­десят­ника Ярослава Геврича. ЛЬВІВ. – 28 червня відбулось засідання Коор­динаційної ради та Проводу Всеукраїнського товариства політв’язнів і репресованих. Про роботу організації доповідав голова цієї громадської організації  Мирослав Глубіш. На зустрічі також йшлося про зміну редакційної колеґії часопису „Зона”, про доволі непрості – з огляду на війну і смерть попередньої голови...


Already a member? Увійдіть тут

Related Posts