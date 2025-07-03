Засідання Проводу Всеукраїнського товариства політв’язнів і репресованих

Мирослав Глубіш нагороджує грамотою Това­риства політв’язня-шести­десят­ника Ярослава Геврича. ЛЬВІВ. – 28 червня відбулось засідання Коор­динаційної ради та Проводу Всеукраїнського товариства політв’язнів і репресованих. Про роботу організації доповідав голова цієї громадської організації Мирослав Глубіш. На зустрічі також йшлося про зміну редакційної колеґії часопису „Зона”, про доволі непрості – з огляду на війну і смерть попередньої голови...