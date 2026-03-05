Затвердили „Український правопис“

КИЇВ. – Національна комісія зі стандартів державної мови затвердила „Український правопис“ як стандарт державної мови. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. „1 березня 2026 року Національна комісія зі стандартів державної мови на засіданні розглянула й затвердила „Український правопис“ як стандарт державної мови. Цим рішенням Комісія виконала постанову Верховної Ради України „Про посилення ролі...