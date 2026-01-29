Заходи в пам’ять жертв Голокосту

Close Menu
Президент України Володимир Зеленський у Національному історико-меморіяльному заповіднику „Бабин Яр“. (Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України) КИЇВ Президент України Володимир Зеленський у Національному історико-меморіяльному заповіднику „Бабин Яр“ ушанував пам’ять жертв Голокосту і наголосив, що вшанування пам’яті вбитих є важливим сиґналом наступним поколінням, щоб не відбулося повторення трагедії. „Якщо ми не будемо збиратися, не будемо згадувати жертв,...


