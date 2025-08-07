Заходи в честь Митрополита Шептицького

Вшанування Митрополита біля його пам’ятника в Івано-Франківську. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК. – На Прикарпатті провели духовно-мистецькі заходи з нагоди 160-річчя з дня народження Митрополита Андрея Шептиць­кого. У краєзнавчому музеї відкрили виставку, яка розповідає про його служіння, молитву та працю для українського народу. Науковий співробітник музею о. Григорій Джала підкреслив духовну силу та жертовність митрополита, зокрема в часи важких...