Західні архітектура і декор Мазепиного палацу в Батурині

Цитадель фортеці Батурина XVII ст., реконструйована 2008 року на основі археологічних досліджень. (Фото: В. Мезенцев) Спеціяльно для “Свободи” У 1995-2021 роках археологи та історики з Чернігівського університету в Україні та Канадського інституту українських студій (КІУС) Альбертського університету проводили щоліта розкопки у Батурині Чернігівської области. Великомаштабне вторгнення Росії в Україну змусило призупинити археологічні дослідження у 2022-2023...
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