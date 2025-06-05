Західні архітектура і декор Мазепиного палацу в Батурині

Цитадель фортеці Батурина XVII ст., реконструйована 2008 року на основі археологічних досліджень. (Фото: В. Мезенцев) Спеціяльно для “Свободи” У 1995-2021 роках археологи та історики з Чернігівського університету в Україні та Канадського інституту українських студій (КІУС) Аль­бертського університету проводили щоліта розкопки у Батурині Чер­нігівської области. Великомаштабне вторгнення Росії в Україну змусило призупинити археологічні дослідження у 2022-2023...