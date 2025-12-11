Заява УККА: Забезпечення миру для України

5 грудня виповнився 31 рік від підписання Будапештського меморандуму – знакової угоди, згідно з якою Україна відмовилася від третього за величиною ядерного арсеналу у світі в обмін на ґарантії безпеки з боку Росії, Сполучених Штатів та Сполученого Королівства. Меморандум прямо забороняв цим державам погрожувати або застосовувати військову силу чи економічний тиск проти України, Білорусі та...