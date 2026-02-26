Close Menu
Заява Українського конґресового комітету Америки

24 лютого минає чотири роки відтоді, як Росія розпочала повномаштабне, неспровоковане вторгнення в Україну – катастрофічну ескалацію війни, яку вона розв’язала у 2014 році з незаконної окупації Криму та частин східньої України. Упродовж чотирьох років українці зазнають безперервних ракетних і дронових атак, навмисного знищення критичної цивільної інфраструктури, викрадення дітей, масових звірств і систематичного нищення їхньої...


