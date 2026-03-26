Ілля Ремесло Ілля Ремесло 17 березня 2026 року несподівано закликав судити Володимира Путіна як воєнного злочинця, після чого був примусово госпіталізований до психіятричної лікарні. Він народився 5 вересня 1983 року, став відомий своєю антиукраїнською позицією та систематичною боротьбою проти російської опозиції, неодноразово писав доноси до різних державних органів, що призводило до блокування опозиційних ресурсів. За...