Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

За участи королівської родини

By 2 Mins Read

Кронпринцеса Швеції Вікторія і Наталія Пасіч­ник. (Фото: kungahuset.se) СТОКГОЛЬМ. – В Українському інституті у Швеції – культурно-дипломатичній організації, покликаній поширювати знання про Україну та її культурну спадщину – відбувся захід на підтримку української культури за участи членів королівської родини Швеції. Директорка інституту піяністка Наталія Пасіч­ник розповіла про діяльність закладу та подякувала королівській родині за підтримку...


Already a member? Увійдіть тут

Related Posts