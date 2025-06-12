За участи королівської родини

Кронпринцеса Швеції Вікторія і Наталія Пасіч­ник. (Фото: kungahuset.se) СТОКГОЛЬМ. – В Українському інституті у Швеції – культурно-дипломатичній організації, покликаній поширювати знання про Україну та її культурну спадщину – відбувся захід на підтримку української культури за участи членів королівської родини Швеції. Директорка інституту піяністка Наталія Пасіч­ник розповіла про діяльність закладу та подякувала королівській родині за підтримку...