За участи королівської родини

Кронпринцеса Швеції Вікторія і Наталія Пасічник. (Фото: kungahuset.se) СТОКГОЛЬМ. – В Українському інституті у Швеції – культурно-дипломатичній організації, покликаній поширювати знання про Україну та її культурну спадщину – відбувся захід на підтримку української культури за участи членів королівської родини Швеції. Директорка інституту піяністка Наталія Пасічник розповіла про діяльність закладу та подякувала королівській родині за підтримку...
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