Збараж представили у Европарляменті

Бельгійські друзі у Збаражі. ЗБАРАЖ, Тернопільська область. – Міський голова Роман Полікровський предстив Збаразьку громаду у Европейському парляменті в Брюсселі. Він подякував міжнародним організаціям за важливу допомогу для розвитку краю, дружню підтримку та солідарність з Україною у час війни. Збаразьку громаду відвідали представники соціяльного проєкту „Місія Ігоря Вітенька“, добро­вольці та медики з Бельгії. Вони привезли...


