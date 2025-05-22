Збережімо самчиківський розпис

Палац у Самчиках Звертаємось з пропозицією долучитись та підтримати наш проєкт, що має потенціял стати знаковим етапом у розвитку нашого реґіону та її культурної ідентичности. Йдеться про створення сучасного арт-простору самчиківського розпису на базі Самчиківської художньої школи прикладного мистецтва. Це буде живий центр культури, творчости та надхнення; навчальний центр для майстер-кляс самчиківського розпису для дітей...