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Збережімо самчиківський розпис

By 2 Mins Read

Палац у Самчиках Звертаємось з пропозицією долучитись та підтримати наш проєкт, що має потенціял стати знаковим етапом у розвитку нашого реґіону та її культурної ідентичности. Йдеться про створення сучасного арт-простору самчиківського розпису на базі Самчиківської художньої школи прикладного мистецтва. Це буде живий центр культури, творчости та надхнення; навчальний центр для майстер-кляс самчиківського розпису для дітей...


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