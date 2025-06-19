Зеленський взяв участь в саміті G7

Президент України Володимир Зеленський (зліва) і Прем’єр-міністер Канади Марк Карні. 16-17 червня у канадській провінції Альберта відбувся дводенний саміт лідерів держав-членів Групи семи (G7). 17 червня Президент України Володимир Зеленський прибув до Кананаскіса для участи у спеціяльному засіданні лідерів країни „Групи семи“ „Сильна та суверенна Україна“ („A strong and sovereign Ukraine“). Програмою його візити заплановано...