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Зеленський взяв участь в саміті G7

By 2 Mins Read

Президент України Володимир Зеленський (зліва) і Прем’єр-міністер Канади Марк Карні. 16-17 червня у канадській провінції Альберта відбувся дводенний саміт лідерів держав-членів Групи семи (G7). 17 червня Президент України Володимир Зеленський прибув до Кананаскіса для участи у спеціяльному засіданні лідерів країни „Групи семи“ „Сильна та суверенна Україна“ („A strong and sovereign Ukraine“). Програмою його візити заплановано...


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