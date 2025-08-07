Зеленський: війна має завершитись чесно

КИЇВ. – Президент США Дональд Трамп 6 серпня провів телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським. Розмова відбулася після візити спецпредставника Трампа Стівена Віткоффа до Москви. До обговорення також долучилися европейські лідери. В. Зеленський заявив, що позиція України та партнерів абсолютно чітка: „Війна має завершитись. І це має бути чесне завершення“. „Нам усім потрібен тривалий...