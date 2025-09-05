Close Menu
Зеленський зустрівся з представниками СКУ

Президент України Володимир Зеленський з представниками Світового конґресу українців. (Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України) КИЇВ. – 26 серпня Президент Украї­ни Володимир Зеленський зустрівся з представниками Світового конґресу українців (СКУ), щоб скоординувати спільні зусилля для збільшення підтримки України у світі. Він подякував за активну роботу СКУ, який є голосом України у світі, проводить просвітницьку діяльність і...


