Зеленський мав розмову з Стармером

КИЇВ.– 7 липня Президент Володимир Зелен­ський мав розмову з Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. У розмові з британським прем’єром він скоординував спільну дипломатичну роботу та обговорив очікування від зустрічі Коаліції охочих. Британський прем’єр висловив співчуття через останні масовані обстріли Росії та обговорив додаткове фінансування виробництва дронів в Україні. „Коаліція рішучих“ на чолі з Францією та...