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Зеленський мав розмову з Стармером

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КИЇВ.–  7 липня Президент Володимир Зелен­ський мав розмову з Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. У розмові з британським прем’єром він скоординував спільну дипломатичну роботу та обговорив очікування від зустрічі Коаліції охочих. Британський прем’єр висловив співчуття через останні масовані обстріли Росії та обговорив додаткове фінансування виробництва дронів в Україні.  „Коаліція рішучих“ на чолі з Францією та...


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