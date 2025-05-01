Зеленський: Ми маємо зупинити Путіна

Володимир Зеленський на території Національного заповідника “Софія Київська” дає інтерв’ю американському політичному оглядачеві Бену Шапіро. (Фото: Скріншот відео з Ютуб-каналу Бена Шапіро) Президент України Володимир Зеленський на території Національного заповідника „Софія Київська” дав двох годинне інтерв’ю американському консервативному політичному оглядачеві, засновникові медіа компанії Daily Wire Бену Шапіро, який прихильний до Республіканської партії і Президента Трампа....
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