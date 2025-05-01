Зеленський: Ми маємо зупинити Путіна

Володимир Зеленський на території Національного заповідника “Софія Київська” дає інтерв’ю американському політичному оглядачеві Бену Шапіро. (Фото: Скріншот відео з Ютуб-каналу Бена Шапіро) Президент України Володимир Зеленський на території Націо­наль­ного заповідника „Софія Київська” дав двох годинне інтерв’ю американському консервативному політичному оглядачеві, засновникові медіа компанії Daily Wire Бену Шапіро, який прихильний до Республікан­ської партії і Президента Трампа....