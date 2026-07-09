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Зеленський привітав Трампа

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„Батьківщина-матір“, підсвічена барвами прапора Сполучених Штатів. (Фото: (Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України) КИЇВ. – Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом і привітав його та всіх американців з Днем незалежності. Він також опублікував фото „Батьків­щини-матері“, підсвіченої барвами прапора Сполучених Штатів. „Ми вдячні Сполученим Штатам за всю надану допомогу, від „джавелінів“ і „петріотів“ до...


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