Зеленський привітав Трампа

„Батьківщина-матір“, підсвічена барвами прапора Сполучених Штатів. (Фото: (Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України) КИЇВ. – Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом і привітав його та всіх американців з Днем незалежності. Він також опублікував фото „Батьків­щини-матері“, підсвіченої барвами прапора Сполучених Штатів. „Ми вдячні Сполученим Штатам за всю надану допомогу, від „джавелінів“ і „петріотів“ до...