Злива розмила Національне військове меморіяльне кладовище

КИЇВ. – На території Національного військового меморіяльного кладовища розмило дороги, а у зоні поховань утворилися провали. Київський еколого-культурний центр повідомляє, що злива розмила насипні дороги, також на території кладовища провалився асфальт, тоді як ґрунт зійшов потоками води, а значні провали утворилися безпосередньо в зоні поховань. Конфлікт з будівництвом Національного військового меморіального кладовища розпочався з самого...