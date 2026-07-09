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Злива розмила Національне військове меморіяльне кладовище

By Updated:2 Mins Read

КИЇВ. – На території Національного військового меморіяльного кладовища розмило дороги, а у зоні поховань утворилися провали. Київський еколого-культурний центр повідомляє, що злива розмила насипні дороги, також на території кладовища провалився асфальт, тоді як ґрунт зійшов потоками води, а значні провали утворилися безпосередньо в зоні поховань. Конфлікт з будівництвом Національного військового меморіального кладовища розпочався з самого...


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