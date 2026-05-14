Зловживали коштами медичних ґарантій

КИЇВ. – Одним із поширених способів зловживань коштами Програми медичних ґарантій може бути фіктивне надання медичних послуг у медзакладах. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Євгеній Гончар: „Йдеться передусім про фіктивне надання медичних послуг, коли надавачі вносять інформацію в Електронну систему охорони здоров’я, яка не відповідає дійсності. Це можуть бути неіснуючі пацієнти або ті,...