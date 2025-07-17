Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

Знищили російське гакерське угруповання

By 2 Mins Read

ГААҐА. – Европол та Евроюст 16 липня оголосили про ліквідацію проросійського гакерського угруповання NoName057(16), відповідального за численні гакерські атаки на Україну та її союзників, у тому числі на об’єкти критичної інфраструктури в Европі. Операція з ліквідації мала назву „Іствуд“, передає Европол. „Упродовж 15 липня ботнет (мережа комп’юте­рів, зламаних для здійснення шкідливих операцій – ред.), який...


Already a member? Увійдіть тут

Related Posts